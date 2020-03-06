عمر الراضي: من حق أي شخص أن ينتقد قرارات المسؤولين وأتابع لأنني أتضامن مع معتقلي “حراك الريف”-فيديو

تصوير : صلاح الدين فشخاني

تزامنا مع محاكمته، أمس الخميس، في المحكمة الإبتدائية، عين السبع، قال الصحافي عمر الراضي، إن تغريدته التي يتابع على إثرها تدخل في إطار حرية التعبير، إلا أن النيابة العامة ترى أن التغريدة تهين القاضي.

وأضاف عمر الراضي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن متابعته، تأتي بعد بعد 8 أشهر من نشرها، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما يبعث عن التساؤل والاستغراب.

وأكد الصحافي الراضي، أتابع لأنني أتضامن مع معتقلي “حراك الريف”، مبرزا أنه يتضامن أيضا مع عائلات المعتقلين، لاسيما “الظلم الذي يتعرض له والد ناصر الزفزافي”، بحسب تعبيره.