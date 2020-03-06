تصوير : صلاح الدين فشخاني
تزامنا مع محاكمته، أمس الخميس، في المحكمة الإبتدائية، عين السبع، قال الصحافي عمر الراضي، إن تغريدته التي يتابع على إثرها تدخل في إطار حرية التعبير، إلا أن النيابة العامة ترى أن التغريدة تهين القاضي.
وأضاف عمر الراضي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن متابعته، تأتي بعد بعد 8 أشهر من نشرها، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما يبعث عن التساؤل والاستغراب.
وأكد الصحافي الراضي، أتابع لأنني أتضامن مع معتقلي “حراك الريف”، مبرزا أنه يتضامن أيضا مع عائلات المعتقلين، لاسيما “الظلم الذي يتعرض له والد ناصر الزفزافي”، بحسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر الراضي: من حق أي شخص أن ينتقد قرارات المسؤولين وأتابع لأنني أتضامن مع معتقلي “حراك الريف”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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