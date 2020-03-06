شكرا لقرائتكم اعتداء جديد في تركيا.. "سأله أنت سوري وانهال عليه ضربا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكررت الاعتداءات التي طالت لاجئين سوريين في تركيا خلال الأيام الماضية. وفي جديد تلك الانتهاكات، أظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل، مساء الخميس، مجموعة من الشبان الأتراك، ينهالون بالضرب على لاجئ سوري دون معرفة الأسباب.

فبعد أن سألوه إن كان تركياً، وتأكدوا من أنه سوري، انهالوا عليه ضرباً دون رحمة، ولم يشفع تدخل سيدة كبيرة في السن للدفاع عن الشاب الذي علت صرخاته، في ردع المعتدين.

وأظهر الفيديو مجموعة من أكثر من 5 شبان يتجمعون حول شاب سوري، وينهالون عليه باللكمات والركلات، دون توقف.

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يأتي هذا بعد أن تعرض اللاجئون السوريون خلال الأيام الماضية لاعتداءات متعددة طالت محالهم وأملاكهم في عدد من المدن التركية، على خلفية الخسارة "البشرية" المؤلمة التي مني بها الجيش التركي الأسبوع الماضي في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بحسب ما أفادت سابقاً مصادر لـ"العربية.نت".

فقد هاجم مئات الأتراك ضمن مسيرة مؤيدة للجيش التركي في مدينة كهرمان مرعش جنوب البلاد منازل ومحلات السوريين وعمدوا إلى تكسيرها والاعتداء على السوريين في المدينة.

وكانت مقاطع أخرى انتشرت في الفترة الماضية، تظهر قيام بعض سائقي الحافلات التي تنقل لاجئين إلى الحدود اليونانية، بتوجيه كلام عنصري إلى عدد من اللاجئين السوريين الذين قرروا التوجه إلى الحدود اليونانية التركية، بعيد إعلان السلطات التركية فتح الحدود باتجاه أوروبا.