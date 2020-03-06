اليوم.. قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 8 ساعات تبدأ في الساعة الـ 10 مساءاً





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 8 ساعات مساء اليوم الجمعة تبدأ فى الـ10 مساءً، وتستمر حتى الساعة الـ6 من صباح غدٍ السبت، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكي بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى أحياء (جنوب الجيزة، الطالبية، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور) .

وتنوه الشركة على المواطنين ومسئولي المنشآت الخاصة والعامة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

وفى سياق أخر، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد، أنه جارى تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائرى نطاق المحافظة حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة باستبدال المواقف العشوائية الموجودة أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية للتسهيل على المواطنين فى التنقل وحفاظًا على سلامتهم، ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بإزالة أى مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائرى.