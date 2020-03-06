أعلنت السلطات في باكستان، ارتفاع حصيلة انهيار ثلاثة مبان في مدينة كراتشي إلى 11 قتيلا و18 مصابا.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن مبنى انهار بشكل كلي فيما انهارت أجزاء كبيرة من المبنيين الآخرين، ويوجد مبن رابع معرض للانهيار، ويعد غير آمن.
وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما انتقلت فرق الإنقاذ وقوات الجيش لموقع الحادث؛ لتقديم جهود الإغاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة القتلى في انهيار 3 مبان بباكستان إلى 11 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.