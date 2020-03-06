ارتفاع حصيلة القتلى في انهيار 3 مبان بباكستان إلى 11 شخصا

أعلنت السلطات في ​باكستان​، ارتفاع حصيلة انهيار ثلاثة مبان في مدينة كراتشي إلى 11 قتيلا و18 مصابا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن مبنى انهار بشكل كلي فيما انهارت أجزاء كبيرة من المبنيين الآخرين، ويوجد مبن رابع معرض للانهيار، ويعد غير آمن.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما انتقلت فرق الإنقاذ وقوات الجيش لموقع الحادث؛ لتقديم جهود الإغاثة.