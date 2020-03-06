السعودية تعيد فتح الحرمين في مكة بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما

أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي أن السعودية أعادت فتح مسجد الحرم في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس. كما قالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 بعد العودة من خارج المنطقة.
وأبلغت السعودية عن رصد خمس حالات إصابة.
ولم يتضح من تقرير الإخبارية إن كان سيسمح للزوار بالعودة إلى الموقعين.
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