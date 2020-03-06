ارتفع عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينف في ​واشنطن​ عن أحدث الوفيات. ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في ​كاليفورنيا​.

وكانت معظم ​حالات​ الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.