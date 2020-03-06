رئيس تشيكيا: العقوبات الخارجية على روسيا غير فعالة

وصف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، العقوبات الخارجية على ​روسيا​ بأنها غير فعالة، معلناً معارضته لاستخدام هذه الطريقة في التعامل بين الدول.

ولفت يلوش زيمان في تصريح نقلته شبكة "​روسيا اليوم​"، إلى ان " العقوبات فُرضت على كوبا منذ 50 عاماً "إلا أن شيئاً لم يتغير"، موضحاً أنه لو "زار السياح، ​رجال الأعمال​، السياسيون، والطلبة كوبا فإن الوضع في هذا البلد كان سيبدو مختلفًا تماماً الآن"، مشيراً إلى أن العقوبات تؤثر على النواحي الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية.