رئيس تشيكيا: العقوبات الخارجية على روسيا غير فعالة

وصف الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، العقوبات الخارجية على روسيا بأنها غير فعالة، معلناً معارضته لاستخدام هذه الطريقة في التعامل بين الدول.
ولفت يلوش زيمان في تصريح نقلته شبكة "روسيا اليوم"، إلى ان " العقوبات فُرضت على كوبا منذ 50 عاماً "إلا أن شيئاً لم يتغير"، موضحاً أنه لو "زار السياح، رجال الأعمال، السياسيون، والطلبة كوبا فإن الوضع في هذا البلد كان سيبدو مختلفًا تماماً الآن"، مشيراً إلى أن العقوبات تؤثر على النواحي الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية.
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