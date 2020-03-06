ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 3042 والإصابات تجاوزت 80 ألف حالة

أعلنت السلطات ​الصين​ية ارتفاع حصيلة الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد داخل البلاد إلى 3042 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و552 حالة وشفاء 53700 بعد معالجتهم.

وأشارت اللجنة الصحية الوطنية إلى أنه تم اكتشاف 143 حالة جديدة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفاة 30 شخصا، من بينهم 29 حالة باقليم هوبي بؤرة الوباء وحالة واحدة في مدينة ووهان، وشفاء 1681 حالة بعد معالجتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم إلى 2241 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية والوفيات إلى 83، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.