سلطات ايران تغلق محافظة مازندران بسبب تفشي كورونا

أغلقت السلطات ال​إيران​ية مداخل ومخارج محافظة مازندران شمالي البلاد، بأمر من المحافظ في محاولة لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال".

وقد تم فرض الحجر الصحي على المحافظة بعد نقل مئات إلى المستشفى، وقال مسؤولون إنه تم تسجيل وفاة 15 شخصًا على الأقل في مازندران.

وأكد عباس مهدوي، مدير العلاقات العامة بمازندران، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المحافظة، فجر الجمعة. وأضاف مهدوي أن أفراد "​الشرطة​ و​القوات​ العسكرية يتمركزون حاليًا في مداخل كندوان، وهراز، وفيروزكوه؛ لمنع المسافرين من الدخول".

وأعلن المسؤول بمحافظة مازندران قرار إغلاق جميع مداخل المحافظة؛ لمنع انتشار فيروس کورونا، ولحماية صحة سكان المحافظة وكذلك المسافرين والسائحين أنفسهم، مشيرًا إلى أن اﻹغلاق سيستمر حتى نهاية عطلة نوروز.

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کما أكد أن "​شاحنات​ ​الوقود​ والغذاء فقط هي المسموح لها حاليًا بدخول مازندران"، وحث جميع من ينوون السفر إلى المحافظة على التراجع عن السفر وعدم استخدام طرق المحافظة.

في الوقت نفسه، أعلن قائممقام سوادكوه أن مدخل المدينة من ​طهران​ يخضع لرقابة صارمة، وأن المسافرين غير مسموح لهم بدخول محافظة مازندران.

وفي السياق نفسه، قال مسؤولو المحافظة إن إغلاق جميع مداخل مازندران يستند إلى قرار من لجنة مكافحة کورونا في المحافظة.