عبدالله: الارباك الحكومي والقضائي سببه التعاطي مع هذه الكارثة الوطنية من منظور سياسي

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ الى ان "الارباك الحكومي والقضائي في معالجة ​الأزمة​ المالية والنقدية، وبغض النظر عن تعثر ​البنك المركزي​ وسوء أداء ​المصارف​، سببه التعاطي مع هذه الكارثة الوطنية من منظور سياسي ضيق، مع محاولات استغلالها في أعادة صياغة معادلات داخلية على وقع الصراعات الخارجية. واعتبر في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ان "النتيجة انهيار البلد وتجويع أهله". إضغط للمزيد

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