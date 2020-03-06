وهاب: عبد الفتاح السيسي إقصف سد النهضة بالطائرات ولا تسمح بتعطيش مصر

دعا رئيس حزب "التويحد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى "قصف ​سد النهضة​ بالطائرات ولا تسمح بتعطيش مصر. هكذا هدد الرئيس عبدالناصر ​أثيوبيا​ يومها فتراجعت".

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