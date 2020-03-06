حسن يعقوب: الدولة العميقة تدخلت لفض الخلاف بين السياسة والمصارف

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التفاؤل بفكاك الطوق عن رقبة الشعب بوقوع الخلاف بين اهل ال​سياسة​ و​المال​ لم يسلك طريقه،

فقد تدخلت ​الدولة​ العميقة الحاكمة في ​السياسة​ والمالكة في ​المصارف​ والمال لكبح الخلاف، وعدنا الى غطرسة ​الفساد​ وشدة الطوق على رقبة ​الشعب اللبناني​".