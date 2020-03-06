حسن يعقوب: الدولة العميقة تدخلت لفض الخلاف بين السياسة والمصارف

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التفاؤل بفكاك الطوق عن رقبة الشعب بوقوع الخلاف بين اهل السياسة والمال لم يسلك طريقه،
فقد تدخلت الدولة العميقة الحاكمة في السياسة والمالكة في المصارف والمال لكبح الخلاف، وعدنا الى غطرسة الفساد وشدة الطوق على رقبة الشعب اللبناني".
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