حريق داخل مستودع المعرض الإيراني في السان جورج

اخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ وبمساندة ​فوج اطفاء مدينة بيروت​ بعيد منتصف الليل حريقاً شب داخل مستودعٍ تابع الى المعرض الإيراني في السان جورج-بيروت. وقد اخلى العناصر المواطنين الموجودين داخل المعرض المذكور وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة جراء تعرضهم الى ضيقٍ في ​التنفس​ اثر تنشقهم الدخان المتصاعد.

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