أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن اوتوستراد ​طرابلس​ ​بيروت​ سالك من دون اي عوائق، واوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين أيضا.​​​​​​​ كما أفادت بأن جميع الطرقات ضمن محافظة ​البقاع​ سالكة​​​​​​​، وجميع الطرقات ضمن محافظة ​الشمال​ سالكة بإستثناء اوتوستراد المحمرا.​​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.