بري: لا أتدخل في عمل القضاء واحرص على احترام خصوصيته

أبلغ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "​الجمهورية​" انه لم يعرف بقرار المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ في شأن ​المصارف​ الّا بعد صدوره، مشدداً على ان لا صحة بتاتاً لادعاءات البعض بأنه يقف شخصيّاً خلف قرار ابراهيم. مضيفاً: "نحن ليست لنا اي علاقة بما صدر لا من قريب ولا من بعيد".

وقال:"فليكن معلوماً انني منذ ان تولّيتُ في الماضي ​وزارة العدل​ وحتى الآن، لا أتدخل في عمل ​القضاء​ واحرص على احترام خصوصيته، ولن أحيد عن هذا السلوك".