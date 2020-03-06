بري: لا أتدخل في عمل القضاء واحرص على احترام خصوصيته

أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري "الجمهورية" انه لم يعرف بقرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في شأن المصارف الّا بعد صدوره، مشدداً على ان لا صحة بتاتاً لادعاءات البعض بأنه يقف شخصيّاً خلف قرار ابراهيم. مضيفاً: "نحن ليست لنا اي علاقة بما صدر لا من قريب ولا من بعيد".
وقال:"فليكن معلوماً انني منذ ان تولّيتُ في الماضي وزارة العدل وحتى الآن، لا أتدخل في عمل القضاء واحرص على احترام خصوصيته، ولن أحيد عن هذا السلوك".
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