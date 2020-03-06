عياش: معاقبة النظام المصرفي عن أخطاء لم يرتكبها نوع من التعسّف

رأى نائب حاكم ​مصرف لبنان​ السابق غسان عياش في حديث صحفي ان "معاقبة النظام المصرفي عن أخطاء لم يرتكبها ومحاسبته عن أمور لا يمنعها القانون، مثل تحويل الأموال إلى الخارج قبل صدور قانون لتقييد حرية رؤوس الأموال، يعتبر نوعاً من التعسّف واستعمالاً للقضاء بطريقة غير عادلة".

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