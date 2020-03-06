الجمهورية:الاجتماعات المالية لم تصل الى نتائج حاسمة وستستأنف اليوم

علمت "الجمهورية" انّ الاجتماعات التي عقدت امس لم تصل الى نتائج حاسمة بموضوع السندات وستستأنف اليوم في ​السراي الحكومي​، قبل نقل النتائج التي يمكن التوصّل اليها الى الإجتماع الرئاسي ـ الوزاري ـ المالي الذي دعي اليه عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في ​بعبدا​، والذي سيضم ​رئيس الجمهورية​ ورئيسي ​مجلس النواب​ و​الحكومة​ واعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية والمالية، تمهيداً لجلسة القرار النهائي ل​مجلس الوزراء​ الذي سيجتمع عند الأولى بعد الظهر.

ولفتت مصادر مالية مطلعة لـ"الجمهورية" الى انّ اخطر ما يجري هو في الضبابية التي تلف المقترحات وما يمكن ان يقوم بها ​لبنان​ دفعاً لسندات "اليوروبوندز" او التمنّع عن ذلك، وهو أمر خطير جداً وبات خارج المهل الممكنة لتجاوز ​الأزمة​، وفتح باب الحوار مع مالكي السندات في الداخل والخارج.