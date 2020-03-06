وزير الصحة: "بس تكون خايف ومش قادر تحمي مريضك لا تهوًّل بالسياسة"

لفت ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "بس تكون خايف ومش قادر تحمي مريضك؛ لا تهوًّل بال​سياسة​ وما تحمّل فشلك لغيرك"، شاكرا فريق فريق ​بيروت​ الحكومي الجامعي.

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