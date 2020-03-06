شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يحذر: ترويج الشائعات يعرض لعقوبة جنائية تصل للحبس 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، من تداول معلومات غير صحيحة أو شائعات منعا للتعرض للمسائلة القانونية والعقوبة الجنائية التى تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.

ودعا أبو شقة، فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة توخى الحذر من تداول معلومات غير صحيحة حتى لا يحدث ترويع للمواطنين وترك الفرصة للمتخصصين للتحدث عنها، وتلقى المعلومة من المسئول والمختص فقط.

وأكد أبو شقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤسس لدولة عصرية حديثة، ولم يتوان عن أى إجراءات أو عقد لقاءات لمواجهة أى احتمال لوجود فيروس كورونا.

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ودعا أبو شقة، اللجنة النوعية للصحة التي يرأسها قامة طبية كبيرة بأن تقود توعية كاملة على نطاق مختلف محافظات مصر.

وفيما يخص التشريعات الخاصة بالدواء والرقابة على الأدوية والغش، قال أبو شقة إنه هناك القانون رقم 48 لسنة 41، وإنهم قاموا بتنقية القوانين لوجود قوانين بالية وعقيمة، مشيرًا إلى أن التدخل التشريعى أما أن يكون أمام قانون مقتصر أو أمام حالات ووقائع جديدة لا توجد نصوص لتقنينها.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أكد إن تاريخ حزب الوفد يؤكد دائمًا دوره فى الوقوف إلى جوار الدولة، فيما هو لمصلحة الوطن والمواطن، مدركًا المهمة الرئيسية لأى حزب سياسى، فى أن يعايش الجماهير الأحلام والأمال والآلام التى يعانى منها.