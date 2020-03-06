شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تركيا.. دعوى بمليون ليرة ضد واصف أردوغان بـ«الشيطان عديم الشرف» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي ضد المعارضة في إسطنبول ، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى جنائية ضد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إينجين أوزكوتش، بقيمة مليون ليرة تركية، وبدأ مكتب المدعى العام بأنقرة تحقيقًا ضد النائب بتهمة إهانة أردوغان.

كان البرلمان التركي، شهد أمس، مشاجرة بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والنواب المعارضين، بعد وصف أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالشيطان.

وكان النائب بالشعب الجمهوري إينجين أوزكوتش وصف أردوغان بالشيطان قائلًا :"هل تبحث عن الشيطان يا أردوغان؟ أنت الشيطان نفسه، أنت شخص دون شرف وبلا كرامة»، لتشهد قاعة برلمان أنقرة مشاجرة عنيفة بين أنصار الرئيس ونواب المعارضة.

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من جهة فتح البرلمان تحقيقًا مع نائب حزب الشعب الجمهوري أنجين أوزكوتش، فيما أكدّ الأخير أن «التهديدات واللكمات لا تُخيفنا، ولوحظ احمرار وتورم على رأس ووجه رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي، إثر الضربات التي تلقاها في الشجار الذي حدث بالبرلمان.