ولاية واشنطن تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

أعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، لافتةً إلى أنه وفاة 11 شخصًا بفيروس كورونا من بينهم 10 ينتمون لمقاطعة واحدة، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان مدينة لوس أنجلوس التابعة للولاية "حالة طوارئ محلية.

وحتى الآن تم الإعلان عن وفاة 11 شخصًا في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.​