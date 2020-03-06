هاري وميغان يشاركان في أحد آخر واجباتهما الرسمية قبل تخليهما عن الحياة الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي:

شارك دوق ودوقة ساسكس في أحد آخر واجباتهما الرسمية قبل تخليهما عن الحياة الملكية في وقت لاحق الشهر الجاري.

حضر الأمير هاري وميغان حفل توزيع جوائز "صندوق إنديفور"، الذي يحتفل بالجنود الجرحى والمرضى الذين شاركوا في تحقيق إنجازات رياضية ومغامرات.

ويعد ذلك أول ظهور رسمي لهما معا منذ الإعلان في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن تخليهما رسميا عن وضعيهما، كعضوين رفيعي المقام في العائلة المالكة البريطانية.

كما يعتبر حفل لندن أول واجب ملكي عام لميغان منذ ذلك الوقت.

حضر الزوجان، اللذان سوف يتخليان رسميا يوم 31 مارس عن عضويتيهما الرفيعة في العائلة المالكة، الحفل الذي أقيم في وسط لندن.

وتحدى حشد من الجمهور المطر تحت مظلاتهم بغية رؤية الزوجين حال وصولهما.

وقدم الزوجان جوائز في الحفل، وألقى الدوق خطابًا قصيرًا، كما التقيا بالمرشحين والمشاركين في "إنديفور".

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وهذه المشاركة إحدى الواجبات الملكية الأخيرة للزوجين.

وينضم الأمير هاري إلى لويس هاملتون، بطل العالم في سباقات "فورميولا وان"، خلال مراسم الافتتاح الرسمية يوم الجمعة لمتحف "سيلفرستون إكسبيريانس" لسباق السيارات البريطاني.

كما يحضر الدوق والدوقة بعد ذلك مهرجان "ماونتباتين" للموسيقى في قاعة "ألبرت هول" الملكية في 7 مارس، وستحتفل ميغان باليوم العالمي للمرأة.

بعدها ينضم الزوجان إلى الملكة إليزابيث الثانية، وأفراد العائلة المالكة في يوم الكومنولث في كنيسة ويستمنستر يوم 9 مارس، في آخر ظهور رسمي لهما بصفة ملكية رفيعة المستوى.

وشوهد الزوجان في وقت سابق في قصر باكنغهام، والتقطت لهما صور خارج فندق "غورينغ" في ويستمنستر بعد مأدبة غداء خاصة.

وقالت المتحدثة باسم الزوجين، إنه بالإضافة إلى واجباتهما الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، سيلتقي الدوق والدوقة على انفراد بعدد من الداعمين لهما.

ورفض قصر باكنغهام التعليق على ما إذا كانت الملكة التقت الزوجين.