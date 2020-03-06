العراق يلغي إقامة صلاة الجمعة بسبب كورونا

قرر العراق إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، تحسبًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن العتبة الحسينية المقدسة قررت عدم إقامة صلاة اليوم

الجمعة بسبب الوضع الصحي الراهن.

قال بيان لإدارة الصحن الحسيني: "بالنظر للظرف الصحي الراهن، ورعاية لما دعت إليه دائرة صحة كربلاء

المقدسة من الامتناع من عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة في هذا الأسبوع".

بلغ العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا في العراق 35، أغلب ضحاياها قادمين من إيران، التي تفشى بها الوباء الفتاك.