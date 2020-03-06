إيران خارج نطاق "خطبة الجمعة".. والسبب: كورونا

قررَّت السلطات الإيرانية إلغاء صلاة الجمعة في جميع المدن الإيرانية خشية انتشار فيروس كورونا.

وكان حسن روحاني، الرئيس الإيراني، أكد أن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبًا.

وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي".

كما انتقد روحاني التجار، الذين يحتكرون الكمامات، قائلًا "المؤسف

أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم و مکاسبهم المادیة".

وأضاف "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات وأن البعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات و الأکاذیب".