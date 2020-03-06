كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ولاية مريلاند الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن ولاية ميريلاند الأمريكية، أعلنت حالة الطوارئ، عقب تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفي وقت سابق، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، العدد إلى 12 حالة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء رويترز في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.