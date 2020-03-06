الكويت تحظر «الشيشة» في المقاهي بسبب انتشار فيروس «كورونا»

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:28 صباحًا, 6 مارس 2020 م

أعلنت بلدية الكويت عن تطبيق قرار منع استخدام “الشيشة” في المقاهي حتى إشعار آخر، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الصحة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت البلدية أن الفرق التفتيشية ستقوم بتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات والمطهرات للمحافظة على الصحة العامة.