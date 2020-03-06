تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في كوستاريكا

أكدت ​وزارة الصحة​ في ​كوستاريكا​ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد لسيدة قادمت من ​إيطاليا​ وتونس.

وأوضحت وزارة الصحة أن السيدة تبلغ من العمر 52 عاماً حيث عادت من رحلتها في 29 شباط بدون ظهور أعراض عليها. وبذلك يصبح الرقم الإجمالي ل​حالات​ الإصابة بكورونا في أميركا اللاتينية 36 حالة.

وفي جميع أنحاء ​العالم​، أصيب أكثر من 96000 شخص وتوفي أكثر من 3300 شخص، وفقا للمركز الصيني لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها، فإن معدل الوفيات الإجمالي لفيروس كورونا داخل البلاد هو 2.3 %.