تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في كوستاريكا

أكدت وزارة الصحة في كوستاريكا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسيدة قادمت من إيطاليا وتونس.
وأوضحت وزارة الصحة أن السيدة تبلغ من العمر 52 عاماً حيث عادت من رحلتها في 29 شباط بدون ظهور أعراض عليها. وبذلك يصبح الرقم الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في أميركا اللاتينية 36 حالة.
وفي جميع أنحاء العالم، أصيب أكثر من 96000 شخص وتوفي أكثر من 3300 شخص، وفقا للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معدل الوفيات الإجمالي لفيروس كورونا داخل البلاد هو 2.3 %.
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