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تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في كوستاريكا

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أكدت ​وزارة الصحة​ في ​كوستاريكا​ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد لسيدة قادمت من ​إيطاليا​ وتونس.

وأوضحت وزارة الصحة أن السيدة تبلغ من العمر 52 عاماً حيث عادت من رحلتها في 29 شباط بدون ظهور أعراض عليها. وبذلك يصبح الرقم الإجمالي ل​حالات​ الإصابة بكورونا في أميركا اللاتينية 36 حالة.

وفي جميع أنحاء ​العالم​، أصيب أكثر من 96000 شخص وتوفي أكثر من 3300 شخص، وفقا للمركز الصيني لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها، فإن معدل الوفيات الإجمالي لفيروس كورونا داخل البلاد هو 2.3 %.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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