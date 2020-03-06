بوتين: يجب أن توحد التعديلات الدستورية المجتمع بأسره

أكد الرئيس الروسي فلاديمير خلال لقائه مع رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الدوما، أهمية أن توحد التعديلات الدستورية المجتمع بأسره، بغض النظر عن آرائهم السياسية، والدخل، أو مكان الإقامة أو الجنسية أو الدين".
وشدد بوتين على أن الدستور لم يسمى بالصدفة القانون الأساسي الذي يجب أن يعزز المجتمع بأسره.
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح، يوم 15 كانون الثاني الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.
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