كورونا يواصل زحفه... 30 وفاة جديدة في الصين

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أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3042 حالة. كما أعلنت الصين عن تسجل 143 إصابة جديدة.

ومعظم الوفيات حصلت في ووهان التي سجلت 2350 حالة وفاة، كما أن المدينة مغلقة بشكل غير مسبوق مثل باقي مناطق هوبي.

ويبدو أن عمليات الحجر الصحي التي تتخذها الصين وغيرها من القيود قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض مستمر في الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

في هذه الأثناء، سجلت كوريا الجنوبية 196 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد حالات المصابة إلى قرابة 6800 حالة.

وألغت كوريا الجنوبية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس.

من جانب آخر، ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينغ في واشنطن عن أحدث الوفيات.

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ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

إلى ذلك، أصيب 16 فردا من عائلة جزئرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر بفيروس كورونا بعد تواصلهم مع جزائريين اثنين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية.

وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، ليتبن أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاما وابنته، يقيمان في فرنسا ولم يدرجا بين الإصابات البالغة 16. وزار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، 50 كلم جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير، حسب وزارة الصحة.

وبذلك، تكون الجزائر، الأكثر تضررا بالفيروس، إلى اليوم، ضمن الدول المغاربية.

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