شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف في 6 نقاط على أبرز مشروعات تطوير خدمات الاسكان خلال 2018 /2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب، تحت مسمي " حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018 / 2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنية، منها 379 مشروعا في مجال تطوير خدمات الاسكام بتكلفة كليه تزيد عن 48 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مشروعات تطوير خدمات الاسكان التي تم الانتهاء من تنفيذها في ضوء التقرير الحكومي الذي حصلت " الخليج 365" عليه علي النحو الأتي :

1- الانتهاء من انشاء 93.6 ألف وحدة اسكان اجتماعي.

2- تطوير 3 مناطق غير امنة و1371 منطقة غير مخططة.

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3- تطوير 30 الف وحدة سكنية بالمناكق العشوائية والغير امنه.

4- تطوير 1130 سوق عشوائي.

5- الانتهاء من تنفيذ 48 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 1.2 مليار متر مكعب / يوم.

6- الانتهاء من تنفيذ 51 مشروع لتحسين خدمات الصرف الصحي بطاقة 1.2 مليوم متر مكعب / يوم.

ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً علي التميز الحكومي والمؤسسي.