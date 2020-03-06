كورونا يجبر البرلمان الأوروبي على تغيير مقره

الجمعة 6 مارس 2020

قرر البرلمان الأوروبي عقد جلسته الموسعة التي تستغرق أسبوعا في بروكسل، وليس بمقره في ستراسبورج بفرنسا.



وقال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي: "إنه وفقا للإرشادات الصادرة عن الجهاز الطبي بالبرلمان، ينطوي السفر إلى ستراسبورج "على مخاطر صحية عالية بالنسبة للأعضاء والموظفين، فضلا عن السكان المحليين".

وأضاف في رسالة بعث بها إلى المشرعين الأوروبيين: "لذا، قررت أنه، كإجراء احترازي، عقد جلسة البرلمان بصورة استثنائية في بروكسل لأسباب تتعلق بالقوة القاهرة".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، ما يرفع الإجمالي لديها إلى 6 وفيات.

وذكرت السلطات في بيان أن فرنسا سجلت أيضاً 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصاباً.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، رفعت وكالة السيطرة على الأمراض، التابعة للاتحاد الأوروبي، مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من معتدل إلى مرتفع، بعد إصابات المئات في القارة العجوز.

وقالت أورسولا فان دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإثنين، إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره".