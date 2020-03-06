شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بعد تحرير الحديدة اليمنية.. إنطلاق معركة الحسم لتحرير الجوف والان مع التفاصيل

عاجل.. بعد تحرير الحديدة اليمنية.. إنطلاق معركة الحسم لتحرير الجوف الجمعة 6 مارس 2020 أعلنت القوات الحكومية عن إنطلاق معركة الحسم ساعات فجر اليوم الجمعة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ"بوابتي" إن القوات الحكومية أطلقت معركة الحسم في محافظة الجوف ضد ميلشيا الحوثي المتمردة.

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