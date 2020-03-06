كوليبالي يرفض المشاركة مع نابولي أمام برشلونة

يرفض المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نادي نابولي الإيطالي، المجازفة بالمشاركة خلال مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني.

ويبحث نابولي عن التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا عندما يواجه برشلونة، يوم 18 مارس/آذار الجاري، ضمن إياب الدور ثمن النهائي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في ملعب سان باولو.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن كوليبالي لا يرغب في التسرع والمشاركة في مواجهة برشلونة، حتى في حال حصوله على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي لفريق نابولي.

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وأضافت التقارير أن كوليبالي يخشى من تجدد الإصابة مرة أخرى والغياب لفترات طويلة عن الملاعب، خاصة في مباراة كبيرة بقيمة مواجهة برشلونة.

ويعاني كوليبالي منذ التعرض لإصابة قوية في الفخذ يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما شارك خسارة نابولي من بارما بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الدوري الإيطالي، حيث لم يضمن مشاركة منتظمة.

وعاد كوليبالي للمشاركة من جديد يوم 9 فبراير/شباط أمام ليتشي في الدوري الإيطالي، ولكن ذلك أدى لتفاقم إصابته ليغيب من جديد طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعتمد الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق نابولي، على الثنائي كوستاس مانولاس ونيكولا ماكسيموفيتش في مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه على ملعب كامب نو.

يذكر أن كوليبالي ارتبط مجددا بالانتقال لمانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل بعدما كان قريبا بداية الموسم الجاري لولا تعنت إدارة نابولي في بيعه.