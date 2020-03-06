عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. إعادة فتح الحرمين الشريفين بعد تعقيمهما ضد كورونا

الجمعة 6 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعادت السطات السعودية، الجمعة، فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها مؤقتاً لتعقيمهما ضد فيروس كورونا.



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وكشفت المملكة العربية السعودية عن إجراءات حماية المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا الجديد، الذي يثير ذعرا عالميا بعد وصوله إلى نحو 42 دولة.

وقررت المملكة العربية السعودية إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، وذلك ضمن الإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى بـ"كورونا الجديد".

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن هذا الإجراء يأتي لضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، وذلك في غير أوقات الصلاة.