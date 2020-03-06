البرازيل تستدعي "كل" دبلوماسييها من فنزويلا

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برازيليا: استدعت الحكومة البرازيلية "كل" طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا وطلبت من كراكاس سحب ممثليها في البرازيل، وفق ما علمت فرانس برس من مصدر حكومي.
وقال المصدر "جرى استدعاء كل الطاقم الدبلوماسي، لن يبقى أحد" هناك.
ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس جاير بولسونارو إلى السلطة في البرازيل في بداية 2019.
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