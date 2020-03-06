شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الانسان بالنواب تناقش معاناة أهالي الصف من سوء أحوال الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إجتماعيين علي مدار الأسبوع القادم، و تستعرض خلال أولهما مذكرة حول طلب الاحاطة المقدم من "علاء عابد" بشأن استغاثة أهالي نزلة عليان – بدائرة الصف - محافظة الجيزة من سوء حالة طريق جبانة نزلة عليان – الصف، وذلك في ضوء إهتمام اللجنة بقضايا المواطن البسيط وحصوله علي حقوقه.

أما الإجتماع الثاني للجنة والمزمع عقده الثلاثاء، فسيتم عرض المذكرة الخاصة بموضوع طلب الاحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن المخاطر التي تعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعين لوزارة الأوقاف في كل من حلمية الزيتون وطره البلد، بالإضافة إلى تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطر بسبب إيداعها في حسابات خاصة بعاملين بهذه المعاهد، وذلك بحضور كافة المسؤولين المختصين بهذا الملف.

وتتنوع اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في ضوء ما حددته اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث تمتد لتشمل كافة قضايا الحقوق والحريات، والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وكافة الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.كما تعني اللجنة بمتابعة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، و الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، علاوه علي التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.