شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تناقش المخلفات الإليكترونية بحضور وزيرة البيئة الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الاتصالات بمجلس النواب عددا من الملفات الحيوية وفي مقدمتها بحث دور وزارة البيئة في مجال المخلفات الاليكترونية، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وذلك يوم الاثنين القادم.

فيما تنظر اللجنة يوم الأحد، 3 طلبات إحاطة بشأن تطوير البريد بما فيها إنشاء أو عدم استكمال فتح بعض المكاتب، ووجود عدد من المخالفات، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن، "عدم إنشاء مكتب بريد بمنطقة الصالحية كوبرى الناموس – محافظة الإسكندرية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد، بشأن "عدم فتح منفذ للمعاشات لقرى (الجزائر – التوفيقية – الأنصاري ساقية داقوف) مركز سمالوط – محافظة المنيا"، وأخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال رزق الله، بشأن "ضعف تطوير هيئة البريد ووجود العديد من المخالفات في سياساتها".

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أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تبحث اللجنة ملف معوقات وتحديات بناء محطات تغطية شبكات المحمول، بالاضافه إلي عدد من طلبات الاحاطة بشأن فوضى تداول أجهزة تقوية الشبكات وسط غياب الرقابة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومنها المقدم من النائب جون طلعت.

كما تنظر اللجنة قي ذات الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين غيتة، بشأن "إلغاء جميع سرعات الإنترنت القديمة دون الرجوع للعملاء واستبدالها بأخرى وتسبب ذلك في عبء مالي عليهم".

جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قالت في تصريحات سابقة، إن الوزارة تعمل على كل أنواع المخلفات بالتوازى، حيث تعمل حاليًا مع وزارة الاتصالات لإعداد استراتيجية خاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه من المنتظر الإعلان عنها خلال شهرين، بحيث فى حال امتلاك مواطن موبايل أو بورد لكمبيوتر أو آى باد قديم، لا يتم إلقاؤها بالطرق المُعتادة فى صناديق القمامة، قائلة: فى قطاع المخلفات نواجه تحديات كثيرة، ونحاول التصدى لها، لكن "إيد لوحدها متصقفش"، ولازم المواطن يكون له دور، مينفعش بعد ما نخلص مصر من المبيدات المهجورة عالية الخطورة نلاقى المواطنين بيرمى الموبايلات القديمة فى أى حته أو فى صناديق القمامة.