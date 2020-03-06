بالصور.. البرق يضئ السماء وأمطار رعدية تضرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ، متمثلة في انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة رعدية، في الوقت الذي أضاء البرق سماء المدينة الساحلية.

وانتظمت حركة دخول وخروج السفن بموانئ بورسعيد، وتواصل الموانئ عمليات شحن وتفريغ السفن، كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلاً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا بارد ليلاً على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. ​