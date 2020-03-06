كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إحصائية جديدة لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في مختلف أنحاء العالم.

وقالت المنظمة، إن عدد الإصابات على مستوى العالم يوم الجمعة وصل إلى 2241 شخصًا، وبذلك يرتفع العدد إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفًا و565 حالة في الصين.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل إلى 83 حالة بينها 31 حالة في الصين، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالصين بلغ 3015 حالة، وخارجها إلى 267 حالة وفاة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.