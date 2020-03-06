كيف يحمي بوتين نفسه من كورونا؟

لا سلطة ولا قانون عليه، يخترق الحدود ويقطع البحار والبراري، يكسر الإجراءات المشددة، ليحل عنوة فيعبث بالأمن الصحي للناس ويبعث في أنفسهم الخوف والهلع. إنه فيروس كورونا.

ولأنه هكذا، لجأت السلطات الروسية إلى اتخاذ إجراءات لحماية رئيس البلاد فلاديمير بوتين من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وفي تصريحات للصحفيين، كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف النقاب عن الإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية بغية حماية بوتين من الفيروس الخطير.

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وقال بيسكوف إن جميع الإجراءات المطلوبة تتخذ بغية حماية الرئيس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه التدابير ليست استثنائية" وبإمكان جميع المواطنين الاستعانة بها من أجل حماية أنفسهم من الوباء.

وأضاف أن "الأطباء المسؤولين يفعلون كل ما يلزم لمنع تسلل فيروس كورونا إلى محيط الرئيس".

وعن طبيعة تلك الإجراءات، أوضح المتحدث الرئاسي أن "الحديث يدور في الواقع عن إجراءات النظافة الوقائية العامة التي بإمكان جميع مواطني الاتحاد الروسي اتخاذها".

ولم ينسَ بيسكوف أن يُذكّر بأن العاصمة موسكو لم تشهد أي تدهور في وضع انتشار فيروس كورونا الذي بدأ تفشيه في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حاصدا أرواح الآلاف وموقعا مئات الآلاف من الإصابات في مهد الوباء وخارجه.