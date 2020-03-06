سقوط صاروخي كاتيوشا بالقرب من السفارة الأمريكية ببغداد

الجمعة 6 مارس 2020

قالت مصادر بالشرطة العراقية إن ما لا يقل عن صاروخي كاتيوشا أطلقا، الخميس، صوب المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.



وقالت المصادر في تصريحات أورودتها وكالة رويترز إن أحد الصاروخين سقط قرب مدخل المنطقة الخضراء وسقط الثاني قرب السفارة التركية.

يأتي ذلك بعد 3 أيام على سقوط صاروخي كاتيوشا في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، داخل المنطقة ذاتها، دون وقوع إصابات.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، أنه تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة" ببغداد.

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين أبنية حكومية وبعثات أجنبية، وتشهد بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا.

ويلقى بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ على مليشيات تابعة لإيران، منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعقب مقتل سليماني أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق.