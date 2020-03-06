شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، تسجيل أول سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحافي أن الوزارة أكدت إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم، مبينةً أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.
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