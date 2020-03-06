شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 فلسطينيين إثر حريق في غزة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الحادث المؤلم أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين من بينهم 4 أطفال و 3 سيدات ورجلين ، فيما أصيب 57 مواطنا بجروح وحروق مختلفة منهم 35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة و22 إصابة ترقد بوضع حرج في العنايات المركزة.
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