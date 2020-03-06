شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من مخططات طهران لتأجيج صراعات مذهبية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، بمشاركة وزراء خارجية المملكة والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استمرار تدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية.

» تأجيج الفتن

وأعربت اللجنة الرباعية في بيان أصدرته عقب اجتماعها الـ 13 برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة على هامش اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (153)، عن قلقها البالغ إزاء تأجيج إيران صراعات مذهبية وطائفية في الوطن العربي، إضافة لمؤامراتها في بث الفوضى وعدم استقرار المنطقة وتهديد أمن واستقرار العرب بتسليح الميليشيات الإرهابية.

وشددت اللجنة على استمرار دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن، التي تطلق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع، من داخل الأراضي اليمنية على المملكة، بما في ذلك الأماكن المقدسة، ما يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة والبحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.

» إدانة تصريحات

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وأدانت «الوزارية العربية» هجوم ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة، على محطتين لضخ النفط داخل المملكة، وشجبت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وفي بحر عمان.

واستنكرت الزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، (طنب الكبرى - طنب الصغرى - وأبو موسى)، بما في ذلك زيارة القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى في 30 يناير 2019.

وشجبت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لميليشيا «حزب الله» الإرهابية، حسن نصر الله، من إساءات مرفوضة للمملكة والإمارات والبحرين واليمن، وهو تدخل سافر في شؤونها الداخلية، يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية من أحد أذرع إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وأدانت كذلك استمرار التدخلات الإيرانية بشؤون مملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية