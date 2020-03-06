شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: يجب محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها النووية والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية.

وقال بومبيو: إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وأصر نظام طهران أمس، على قراره منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، معتبرا أن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفه بأنه معلومات «ملفقة» من المخابرات الإسرائيلية.

» «الذرية» تحذر

وحذرت الوكالة التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المتعثر مع القوى الكبرى يوم الثلاثاء، من عدم تعاون إيران في توضيح ما تشتبه الوكالة بأنها أنشطة غير معلنة.

ورفضت إيران السماح لمفتشيها بدخول موقعين.

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وتقول الوكالة إنها لا تأخذ بالمعلومات التي تقدم إليها بظاهرها، وإنما تدقق فيها قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتصرف على أساسها.

» آثار يورانيوم

ووجد مفتشو الوكالة آثار يورانيوم في الموقع الذي قالت إيران إنه منشأة لتنظيف السجاد.

ولم تقدم طهران بعد تفسيرا مرضيا لوصول هذه الآثار إلى هناك.

وتقول إيران بخصوص الموقعين اللذين ترفض السماح لمفتشي الوكالة بزيارتهما، إن السبب الذي تقدمه الوكالة للذهاب إلى هناك واه جدا، رغم أن الوكالة تقول إن لديها سلطة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة في أي مكان.

وكثيرا ما يكون الإبلاغ بهذه العمليات، التي توصف بأنها تكميلية، قبل مدة قصيرة من تنفيذها.