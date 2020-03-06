شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صلاة الجمعة بكربلاء.. وقطع طرق في البصرة والان نبدء بالتفاصيل

أفاد شهود عيان، أمس الخميس، بأن متظاهرين شرعوا منذ ساعات الصباح، في إغلاق عدد من الطرق والتقاطعات المرورية وإحراق الإطارات للتنديد بآلية تسمية المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد خمسة أشهر من انطلاق المظاهرات الاحتجاجية.

» إغلاق طرق

وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية: إن متظاهرين ناقمين شرعوا منذ ساعات الصباح، بحرق الإطارات ومنع مرور المركبات والمواطنين، عند تقاطع رئيسي في المحافظة ويؤدي إلى مجموعة طرق مهمة كساحة التظاهرات في ساحة البحرية والمستشفى العسكري ومحكمة بداءة البصرة ومديرية مرور البصرة العامة.

وذكر الشهود: أن المحتجين هتفوا بشعارات تطالب بتحقيق مطالب المتظاهرين بتشكيل الحكومة والإسراع بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة.

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» صلاة الجمعة

من جهة أخرى، قالت العتبة الحسينية بالعراق في بيان الخميس، إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء، بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

إلى ذلك قررت السلطات العراقية إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران ابتداء من يوم الإثنين المقبل.