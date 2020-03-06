شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صلاة الجمعة بكربلاء.. وقطع طرق في البصرة والان نبدء بالتفاصيل
» إغلاق طرق
وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية: إن متظاهرين ناقمين شرعوا منذ ساعات الصباح، بحرق الإطارات ومنع مرور المركبات والمواطنين، عند تقاطع رئيسي في المحافظة ويؤدي إلى مجموعة طرق مهمة كساحة التظاهرات في ساحة البحرية والمستشفى العسكري ومحكمة بداءة البصرة ومديرية مرور البصرة العامة.
وذكر الشهود: أن المحتجين هتفوا بشعارات تطالب بتحقيق مطالب المتظاهرين بتشكيل الحكومة والإسراع بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة.
» صلاة الجمعة
من جهة أخرى، قالت العتبة الحسينية بالعراق في بيان الخميس، إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء، بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.
إلى ذلك قررت السلطات العراقية إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران ابتداء من يوم الإثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق صلاة الجمعة بكربلاء.. وقطع طرق في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.