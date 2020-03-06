شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشكو ضعف الدعم الخارجي والان نبدء بالتفاصيل
وشبه البدوي واقع بلاده الاقتصادي بحال المريض الذي لا يتعاطى الدواء، واصفا الوضع بالمأزوم.
وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أمس: إن هناك العديد من الجهات تعمل بالمضاربات في الأسواق الموازية للعملات، تسهم في رفع أسعار الدولار، مما تسبب في عدم استقرار سعر الصرف. وفيما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان قال البدوي: إن تجديد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات، ساهم في انخفاض سعر الصرف إلى 85 جنيها، عوضا عن أكثر من مائة جنيه.
وأكد وزير المالية السوداني أن أزمة النقد الأجنبي المستفحلة تسببت بالأزمات المتجددة، ضاربا المثل بأن وزارته لم تتمكن من توفير 28 مليون دولار لتخليص باخرة قمح.
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