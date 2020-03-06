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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تنفي شائعة منع المصريين من دخول البلاد الجمعة 6 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 نفت الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عدم السماح للقادمين من مصر من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن هذه الرسالة مزورة ومضللة ولا صحة لها. وأهابت الهيئة بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران . Advertisements من جانبها، نفت السفارة المصرية في أبوظبي الشائعة المتداولة بشكل قاطع. وقالت في بيان:"تؤكد سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي عدم صحة ما تردد حول صدور قرار يحظر المواطنين المصريين القادمين إلى دولة الإمارات". وأضافت:" تنتهز السفارة المصرية هذه الفرصة لتدعو جميع أبناء الجالية الكرام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره إليكترونيا". كما دعت إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الخاصة باتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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