الصين تعلن عن 31 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و تمنع الحديث عنه بمواقع التواصل الإجتماعي

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، أن 31 شخصاً توفوا جراء فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة، فيما اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية من 6 آلاف،

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة الصينية أيضا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.

وأكدت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 143 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ؛ فيما غادر 2189 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء فى اليوم نفسه

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وأظهرت الأرقام تراجعاً في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة، حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.