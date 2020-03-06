الخارجية المصرية: شكري ناقش مع قرقاش تطورات الأوضاع في المنطقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ ان "الوزير سامح شكري ناقش مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، "اخر التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما على المشهدين الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبا على أمن واستقرار المنطقة".
وأكد الوزيران على "العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".
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